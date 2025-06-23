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24 Канал Новости Украины Большинство компаний, причастных к "Орешнику", не под санкциями, – Зеленский
23 июня, 19:47
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Большинство компаний, причастных к "Орешнику", не под санкциями, – Зеленский

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Большинство компаний, причастных к производству российской ракеты "Орешник", не под санкциями.
  • Украина передала партнерам перечень российских предприятий для введения санкций.
  • Зеленский отметил необходимость санкций для предотвращения масштабирования российского производства оружия.

В своем заявлении после встречи с Киром Стармером в Британии Зеленский отметил важность санкций против России. По словам украинского лидера, большинство компаний, причастных к производству российской ракеты "Орешник", не находятся под санкциями.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что Зеленский заявил о санкциях против России

Украинский лидер, подытоживая встречу с британским премьером, назвал три задачи для достижения справедливого мира.

Одна из них – санкции против Кремля.

Сейчас большинство компаний, участвующих в производстве "Орешника", не под санкциями. Мы это исправим,
– сказал Зеленский.

По его словам, для достижения мира нужны санкции против России, которые будут реально делать невозможным масштабирование российского производства оружия. Украина передала партнерам перечень российских предприятий, которые задействованы в производстве "Орешника" и других средств, которые россияне используют для террора.

"Все компании и физические лица, которые задействованы в этом, должны быть заблокированы как минимум в ключевых юрисдикциях мира", – подчеркнул президент Украины. Он добавил, что взаимодействие с российскими производителями оружия – это преступление против мира.

К слову, российский диктатор объявил о "серьезном производстве" ракеты "Орешник" уже второй раз за 2025 год. Это оружие – часть информационно-пропагандистских кампаний, чтобы запугать население Украины и Запада.