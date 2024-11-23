Россия может повторить запуск "Орешника" в ближайшее время, – ISW

Накануне Россия нанесла удар по Днепру из системы "Орешник". Впрочем, уже совсем скоро Кремль может повторить запуск новой ракеты.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Аналитики отметили, что повторный запуск может состояться 23 – 24 ноября.

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Россия может снова запустить ракету "Орешник"

В Институте изучения войны рассказали, что Россия может осуществить дополнительные испытательные запуски подобных на "Орешник" баллистических ракет в ближайшие дни, стремясь достичь аналогичного риторического эффекта.

По сообщениям российских источников, 23 – 24 ноября планируется закрытие части воздушного пространства для проведения ракетных испытаний, хотя точный тип испытываемой ракеты,, пока не раскрывается.

Аналитики также отметили, что заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий 22 ноября предупредил, что у России, вероятно, есть в распоряжении до 10 ракет типа "Орешник" и Кремль, возможно, в будущем будет проводить тесты всех этих ракет.