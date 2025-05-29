У Лукашенко заявили, что "Орешник" может появиться в Беларуси до конца года

Российские ракеты "Орешник" могут появиться на территории Беларуси до конца 2025 года. Места для их размещения уже якобы определены.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, которого цитируют белорусские СМИ.

Смотрите также Россияне снова пугают украинцев "Орешником": Буданов ответил, есть ли реальная угроза

Что известно о размещении "Орешника" в Беларуси

Вольфович напомнил, что некоторые украинские чиновники и другие чиновники ранее утверждали, что планы по размещению "Орешника" в Беларуси – выдумка.

Беларусь не ставит целью увеличение численности вооруженных сил или военного бюджета. Мы прекрасно понимаем, что наша главная цель – социально-экономическое развитие нашей страны, улучшение благосостояния наших граждан,

– подчеркнул Вольфович.

Он считает, что решение президентов Беларуси и России о размещении ракетных комплексов на территории республики будет воплощено в жизнь до конца текущего года.

"Вопросы эти отработаны. Места размещения "Орешника" на территории Беларуси уже определены", – отметил госсекретарь.

Он добавил, что те, кто считает, будто ракеты не появятся в Беларуси, ошибаются и "тешат себя надеждами".

Главное, что мы уверены в своих действиях, мы уверены в том, что мы делаем, что оружие будет надежным. Прежде всего ответом... в случае развязывания агрессии против нас,

– заявил Вольфович.

Госсекретарь также предупредил, что Минск готов к решительным действиям, если возникнет необходимость в применении этого оружия.

"Решение о применении этих ракет будет просто воплощено в жизнь. Хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Надеюсь, что все-таки до этого не дойдет", – подытожил он.

Напомним, что, по словам главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, у Беларуси нет ядерных боеголовок. Однако белорусы обустраивают для нее места хранения.