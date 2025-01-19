Сырский высказался об угрозе от "Орешника" и объяснил, создает ли Украина ПВО для ее сбивания

Система типа "Орешник", которой постоянно пугает Украину и мир Россия, действительно представляет угрозу для нашего государства. В то же время украинские военные делают все, чтобы противодействовать ракетам этого вражеского комплекса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в эфире национального марафона.

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Что сказал Сырский об угрозе от "Орешника"

Александр Сирский подчеркнул, что ракеты из российской системы типа "Орешник" представляют угрозу для Украины, потому что в настоящее время только несколько систем противовоздушной обороны могут их перехватить.

К сожалению, у нас пока нет (систем способных перехватить "Орешник" – 24 Канал), но мы должны сделать все, чтобы они (системы ПВО – 24 Канал) появились,

– объяснил главнокомандующий ВСУ.

Генерал отметил, что это побуждает Украину на создание собственной системы противовоздушной обороны, которая была бы не просто противовоздушной, а противоракетной системой.

"Это побуждает нас активно вести переговоры с нашими союзниками, чтобы получить такую систему и, конечно, это нас должно побудить к созданию современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором против применения такого оружия россиянами", – отметил Сырский.

Он также подтвердил, что работы по созданию этой системы ПВО и ПРО ведутся. Генерал также выразил надежду, что удастся получить желаемый результат.

К слову, российская армия 21 ноября ударила по Днепру своей новой, как утверждалось, межконтинентальной ракетой. Впоследствии в России сказали, что это было новейшее оружие типа "Орешник".

После этого российские власти неоднократно угрожали Украине и миру снова атаковать этим оружием с полигона в Капустином Яру. Из-за возможной угрозы по всей стране несколько раз объявляли масштабную воздушную тревогу.