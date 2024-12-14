В ГУР оценили вероятность атаки России "Орешником": чего ожидать украинцам

Россия уже применила все виды оружия против Украины, но угроза новых атак сохраняется. В ГУР предупреждают об опасности и коварстве россиян.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Черняка в эфире телемарафона. По его словам, российские войска уже применили все виды вооружения, которыми обладают, но опасность новых ударов не уменьшилась.

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Россия не отказывается от новых ударов

Черняк отметил, что Россия продолжает придерживаться коварной тактики, поэтому риск новых ударов сохраняется.

Не стоит недооценивать противника, особенно учитывая то, что от руководства России можно ожидать любых действий,

– подчеркнул представитель ГУР.

Он призвал украинцев быть бдительными, внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Что известно о "Орешнике"

"Орешник" – это одна из возможных тактик, которые Россия может применить для новых атак. В ГУР указывают, что враг способен к внезапным и непредсказуемым действиям, которые требуют от украинцев максимальной осмотрительности.

К слову, иностранные СМИ сообщают, что Россия может снова использовать ракету "Орешник" уже на этих выходных.