"Места дислокации готовы": Лукашенко хочет разместить "Орешник" в Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко восторженно прокомментировал удар ракетой "Орешник" по Днепру. Он хотел бы видеть это оружие на территории Беларуси.

Минск уже раздумывает как обзавестись ракетой "Орешник" на своей земле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в эфире белорусского пропагандистского телеканала.

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Лукашенко пожелал "Орешник" на территории Беларуси

Лукашенко заявил, что "Орешник" уже "охладил" тех, "кто довел мир до грани третьей мировой", то есть, по его мнению, – Запад.

Белорусский диктатор похвалил российское оружие, описав его как "неядерное, но по мощности сопоставимое с ядерным". Он отметил, что оно таким образом не загрязняет радиацией среду.

Это такое влияние сильное на так называемое мировое общество, особенно тех, кто считал, что всё обойдётся. Не обойдётся,

– заявил Лукашенко.

Он согласился с "журналистом", что это улучшит оборону "Союзного государства" и уже поговорил с Путиным о размещении такого оружия в Беларуси. По его словам, места дислокации готовы, вопрос только "когда". Путин обещал ему "подумать".