"Существуют ли они вообще?": эксперты обнаружили сомнительный нюанс в размещении "Орешника" в Беларуси
- Минобороны России заявило, что ракетный комплекс "Орешник" размещен на боевом дежурстве в Беларуси.
- Эксперты выражают сомнения относительно этого, поскольку пусковых установок не показали на видео, опубликованном с авиабазы.
В Минобороны России заявили, что "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси. А еще показали видео с бронеавтомобилем "Патруль" и тягачом МЗКТ-7930 с кузовом.
В то же время, как на самом деле выглядит пусковая установка "Орешника", до сих пор неизвестно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Важные истории".
Действительно ли "Орешник" разместили в Беларуси?
Комплекс якобы разместили на бывшей авиабазе "Кричев-6" на востоке Беларуси.
Там уже появился "железнодорожный перевалочный пункт военного назначения", которым могут доставляться ракеты, их мобильные пусковые установки и другие компоненты. В конце взлетно-посадочной полосы также залили бетонную площадку и засыпали ее землей - аналитики считают, что это является "замаскированной точкой запуска".
Ранее белорусские журналисты показали якобы модель "Орешника" в кабинете Лукашенко, но неизвестно, соответствует ли она действительности.
Издание отмечает, что передняя часть этой модели похожа на тягач МЗКТ-7930, но задняя часть, в которой модель несет ракеты, не соответствует тому, что показали на видео.
МЗКТ-7930 действительно используют для перевозки "Искандеров", "Баллов", "Бастионов", "Ураганов" и тому подобное.
"Однако МЗКТ-7930 может быть и машиной обеспечения, как в случае с ракетным комплексом стратегического назначения "Тополь-М"", – добавляют в "Важных историях".
Поэтому эксперты выражают сомнения. Говорят, что пусковых в видео не показали, поэтому возникает вопрос, есть ли они вообще.
К слову, заявление россиян о "Орешнике" в Беларуси появилось после того, как они обвинили Украину в налете БпЛА на резиденцию Путина на Валдае.
"Орешник" в Беларуси: что еще известно
Владимир Зеленский заявил, что Украина знает место размещения "Орешника" в Беларуси и передает эту информацию партнерам.
Он также отметил, что фиксируется усиление контактов России с субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки для ударов по Украине.
Лукашенко утверждал, что Беларусь может получить максимум 10 этих ракетных комплексов.