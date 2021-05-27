Международная организация гражданской авиации будет расследовать посадку самолета в Беларуси

Международная организация гражданской авиации на заседании 27 мая решила провести расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси. Ранее к этому призывали страны ЕС.

Так, расследовать инцидент призвали власти Ирландии, Польши и Литвы. Об этом заявил министр транспорта Ирландии Иамон Райан.

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Как будет происходить расследование

Расследование должно выяснить, были ли в инциденте нарушены нормы международного права или установленные нормы и практики гражданской авиации. Кстати, ирландский министр заявил, что полностью поддерживает решение ИКАО.

Эти неприемлемые действия были нападением на европейскую авиационную безопасность и поставили под угрозу жизни пассажиров и членов экипажа, когда они путешествовали между двумя столицами ЕС,

– сказал Райан.

Заметим, что в заседании ИКАО участвовали представители 63 стран, в том числе и от Беларуси. Промежуточный отчет по расследованию обещают представить до 25 июня.

Посадка самолета в Беларуси: что известно