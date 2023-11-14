В России выпустили на свободу организатора убийства Политковской: он воюет против Украины

Сергей Хаджикурбанов, организатор убийства российской оппозиционной журналистки Анны Политковской, досрочно освободился из колонии. Он отправился на войну против Украины.

Хаджикурбанов был приговорен в 2014 году к 20 годам лишения свободы. Его срок заключения заканчивался в 2034 году. Как пишут российские СМИ, в конце 2022 года он вышел из колонии и отправился на войну в Украину, информирует 24 Канал.

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Хаджикурбанов дослужился до командира батальона

Сообщается, что Хаджикурбанов начал службу в должности командира отделения разведки оккупантов. Вскоре он дослужился до командира батальона.

Спустя полгода службы в российской армии Хаджикурбанов продлил контракт с минобороне России. Как пишут российские СМИ, полгода – это срок, который нужно отвоевать заключенным, чтобы получить официальную справку об освобождении.

На какой срок он заключил контракт, и на какой он должности сейчас – неизвестно. В настоящее время он освобожден от отбывания наказания в колонии.

Что известно о Хаджикурбанове