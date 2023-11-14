В России выпустили на свободу организатора убийства Политковской: он воюет против Украины
Сергей Хаджикурбанов, организатор убийства российской оппозиционной журналистки Анны Политковской, досрочно освободился из колонии. Он отправился на войну против Украины.
Хаджикурбанов был приговорен в 2014 году к 20 годам лишения свободы. Его срок заключения заканчивался в 2034 году. Как пишут российские СМИ, в конце 2022 года он вышел из колонии и отправился на войну в Украину, информирует 24 Канал.
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Хаджикурбанов дослужился до командира батальона
Сообщается, что Хаджикурбанов начал службу в должности командира отделения разведки оккупантов. Вскоре он дослужился до командира батальона.
Спустя полгода службы в российской армии Хаджикурбанов продлил контракт с минобороне России. Как пишут российские СМИ, полгода – это срок, который нужно отвоевать заключенным, чтобы получить официальную справку об освобождении.
На какой срок он заключил контракт, и на какой он должности сейчас – неизвестно. В настоящее время он освобожден от отбывания наказания в колонии.
Что известно о Хаджикурбанове
- Сергей Хаджикурбанов – бывший оперативник регионального управления по борьбе с организованной преступностью в России. Он занимался этническими преступными группировками.
- Хаджикурбанов был задержан в 2007 году по обвинению в организации убийства журналистки Анны Политковской, которую боялся Владимир Путин
- Журналистка с украинскими корнями была убита 7 октября 2007 года, в день рождения Владимира Путина. Она занималась Бесланом, "Норд-Остом", Чечней и разоблачала коррупцию в России.
- В 2009 году суд присяжных признал Хаджикурбанова невиновным. Затем его снова задержали по делу о вымогательстве у Сергея Павлюченкова, еще одного организатора убийства Политковской, и снова обвинили в причастности к организации убийства журналистки.
- На скамье подсудимых вместе с Хаджикурбановым оказались чеченский авторитет Лом-Али Гайтукаев, три брата Махмудовых и Сергей Павлюченков.
- Хаджикурбанов до конца отказывался давать показания и заявлял о своей невиновности.