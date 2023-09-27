Именно по вызову медиков и стало известно о скандале. Сейчас правоохранители и церковь проводят расследование, а среди поляков и вообще католиков продолжаются дискуссии. Что случилось Домбровой Гурничи и каковы последствия – разбирался 24 Канал.

Обратите внимание Игроков Реала арестовали из-за записи и распространения интимного видео с несовершеннолетней девушкой

Священники не открыли дверь медикам

Еще неделю назад влиятельное польское издание Gazeta Wyborcza первым сообщило о громком скандале в Домбровой Гурниче. А известно о нем стало потому, что на место вызвали медиков – работнику эскорта, которого заказали священники, стало плохо во время оргии и он потерял сознание. Один из участников "действия" вызвал скорую, однако другие священники решили не впускать медиков.

Стоит отметить, что препятствование медикам в оказании помощи тем, чьей жизни угрожает опасность, является криминализированным. Потому работники скорой вызвали полицию.

Источник издания отметил, что то, что еще остается неизвестным факт, давал ли работник эскорта согласие на секс с группой людей. Потому что тогда стражам порядка придется расследовать дело в другой плоскости. Однако уже известно, что правоохранители направили материалы дела в прокуратуру.

Мы расследуем неоказание помощи лицу, оказавшемуся в ситуации, когда есть угроза смерти или вреда для здоровья. Это предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы,

– сообщили в прокуратуре.

Полиция не раскрывает деталей происшествия так же, признались ли священники в том, что это была оргия. Однако источники в правоохранительных органах подтверждают СМИ этот факт.

Поэтому Сосновецкая епархиальная курия проводит собственное расследование. И уж совсем не из-за неоказания медицинской помощи.

Польское общество разделилось

Когда именно случилась оргия – неизвестно. Однако в Сосновецкой епархии в ответ на запрос СМИ ответили, что курия 12 сентября была проинформирована о вмешательстве медиков и полиции в события в доме, принадлежащем приходу. Однако предоставлять деталей или опровергать уже публичную информацию там не стали.

А вот когда уже о скандале стало известно в целом, неизвестные подожгли двери Домбровской базилики. В Сосновецкой епархии осудили это событие и подчеркнули, что поджог – не путь дискуссий на сложные темы.

Между тем мнения людей разделились. Кто-то откровенно разочарован действиями священников и требует наказания для них, а другие же утверждают, что не стоит верить всей распространяющейся информации. Определенная часть людей считает, что вся эта история – клевета.

Улетели "первые головы", но не последние

Польским СМИ удалось выяснить, что организатором оргии является викарий епархии отец Томаш, возглавлявший издание Niedziela – католический еженедельник, ячейки которого есть во всей Польше. Его издают уже столетие.

Еженедельник расторг контракт с отцом. Кроме того, его уже лишили всех церковных должностей. Священник ушел в отпуск еще до того, как скандал стал публичным. Сейчас его выслали за пределы прихода до завершения расследований.

Во время воскресной службы 24 сентября отец Анджей Стасяк, приходской священник Базилики Святого Павла, вспомнил о скандале и о том, что к этому причастен отец Томаш. Конечно, священник не прибегал к деталям, но осудил случившееся в его приходе. В то же время, Стасяк призвал прихожан не сеять ненависть и не реагировать актами вандализма, как это случилось с дверью базилики.

В то же время местный епископ Гжеож Кашака обратился к прихожанам с письмом, в котором призвал молиться за "постыдных и расстроенных" священников. В ответ на это представители общественности, среди которых публицист Томаш Терликовский, призывают епископа уйти в отставку. В том числе и потому, что по данным СМИ, это уже не первый гомосексуальный скандал в епархии Кашака.

Кроме того, сама епархия сейчас проводит расследование для установления всех участников оргии. В итоге их всех могут лишить сана.

Скандал уже вышел за пределы Польши

О громком скандале в Польше уже пишут мировые СМИ и он порождает ряд дискуссий, в том числе и о том, почему Католическую церковь так часто встряхивают секс-скандалы. Часто это касается педофилии, однако есть и такие случаи, как справившийся в Сосновецкой епархии. Но и они вызывают острую реакцию, потому что с одной стороны церковь осуждает гомосексуализм, а с другой – священники устраивают гей-оргию.

Прежде всего, дискуссия вызвана тем, что католики из разных стран уже неоднократно поднимают вопрос об отмене целибата, то есть безбрачия среди всех представителей духовенства.

Дело в том, что в православной и греко-католической церквях целибат является обязательным для тех, кто занимает высокие церковные должности. А в католической церкви он обязателен для всех. Решит ли упразднение целибата всех проблем с секс-скандалами? Маловероятно. Однако, возможно, поможет уменьшить их количество, когда духовники низших рангов смогут иметь жену и семью.

Интересный факт! После смерти Иоанна-Павла II в 2005 году среди 16 фаворитов на пост нового главы Католической церкви был глава УГКЦ Блаженнейший Любомир Гузар. Конечно, не все кардиналы поддерживали идею того, чтобы второй раз подряд избрать Папой архиепископа из Восточной Европы (Иоанн Павел II был поляком). Однако многие кардиналы поддерживали кандидатуру Гузара, считая, что представитель церкви, где священники могут жениться, сможет отменить целибат. Последний вопрос целибата в Католической церкви пересматривали в 1967 году, однако тогда папа Павел VI издал энциклику с подтверждением нерушимости этого правила. Целибат существует в Католической церкви с XIII века.

Секс-скандалы бьют даже по репутации Иоанна Павла II

В 2021 году Польшу и весь католический мир потряс скандал с обвинением в сторону Станислава Дзивиша – одного из ближайших соратников папы Иоанна Павла II, который был другом понтифика еще со времен, когда тот был епископом. По данным расследований, Дзивиш, являясь личным секретарем покойного папы, делал все, чтобы покрывать случаи педофилии.

Более того, в 2023 году издание BBC опубликовало новое расследование, согласно которому, Иоанн Павел II, будучи епископом в Кракове, покрывал случаи педофилии.

Польское правительство назвал приведенные доказательства недостаточно весовыми. Однако действительно, если доказательства будут весомыми, взгляд на Иоанна Павла II, которого канонизировала церковь, придется пересмотреть. Это особенно сложно для Польши, для которой понтифик является национальным героем, а страна имеет наибольшую долю верующих католиков в Европе.