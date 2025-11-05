Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Смотрите также Гибрид "Шахеда" и "Ланцета": чем опасен для Украины новый российский дрон "Италмас"

Что известно о российском дроне "Орион"?

Разведчики объяснили, что "Орион" – это ударно-разведывательный БПЛА производства подсанкционной российской группы компаний "Кронштадт". БПЛА весом около одной тонны с прямым крылом и V-образным хвостовым оперением способен нести до 250 килограммов полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БПЛА и тому подобное.

Также "Орион" является носителем новой российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль", компоненты которой Главное управление разведки публиковало ранее. Радиус действия "Ориона" – до 250 километров (с ретранслятором – до 300 километров), продолжительность полета – до 30 часов. За такие тактико-технические характеристики и конкурентную цену российские СМИ громко прозвали его "убийцей байрактара".

Схема российского БПЛА "Орион" / Фото ГУР

Кроме того, ГУР обнародует данные 43 российских компаний, входящих в кооперацию по производству "Ориона". Треть из них пока не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, что создает реальную возможность продолжения поставок критических компонентов и продолжения войны против Украины.

Предприятия, поставляющие продукцию для российского ВПК, должны быть отрезаны от международных цепей поставок сырья и компонентной базы,

– отметили в ГУР.

Разведчики подчеркнули, что разработки вроде "Ориона" представляют угрозу не только для Украины, но и для цивилизованного мира в целом: технологии и компоненты могут передаваться союзникам России, в частности Ирану и КНДР, что расширяет риски их военного использования в других регионах.

Когда украинцы сбивали БПЛА "Орион"?