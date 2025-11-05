Про це пише 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Що відомо про російський дрон "Оріон"?

Розвідники пояснили, що "Оріон" – це ударно-розвідувальний БпЛА виробництва підсанкційної російської групи компаній "Кронштадт". БпЛА вагою близько однієї тони з прямим крилом та V-подібним хвостовим оперенням здатний нести до 250 кілограмів корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та Х-БпЛА тощо.

Також "Оріон" є носієм нової російської крилатої ракети S8000 "Бандероль", компоненти якої Головне управління розвідки публікувало раніше. Радіус дії "Оріона" – до 250 кілометрів (з ретранслятором – до 300 кілометрів), тривалість польоту – до 30 годин. За такі тактико-технічні характеристики та конкурентну ціну російські ЗМІ гучно прозвали його "вбивцею байрактара".

Схема російського БпЛА "Оріон" / Фото ГУР

Крім того, ГУР оприлюднює дані 43 російських компаній, що входять у кооперацію з виробництва "Оріона". Третина з них наразі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що створює реальну можливість продовження постачань критичних компонентів та продовження війни проти України.

Підприємства, що постачають продукцію для російського ВПК, мають бути відрізані від міжнародних ланцюгів постачання сировини та компонентної бази,

– наголосили в ГУР.

Розвідники підкреслили, що розробки на кшталт "Оріона" становлять загрозу не лише для України, але й для цивілізованого світу загалом: технології та компоненти можуть передаватися союзникам Росії, зокрема Ірану та КНДР, що розширює ризики їхнього військового використання в інших регіонах.

