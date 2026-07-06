В Керчи уничтожены два российских "Ориона" стоимостью более 10 миллионов долларов
Украинские военные продолжают успешно уничтожать самые современные образцы вооружения противника на временно оккупированных территориях. Новая успешная операция спецназовцев позволила существенно ослабить разведывательный потенциал захватчиков в воздухе.
Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, 2 июля 2026 года операторы спецподразделения ГУР Минобороны Украины "Кабул 9" уничтожили два дорогостоящих и редких вражеских беспилотника "Орион". Российские захватчики разместили их на территории аэропорта в городе Керчь временно оккупированного Крыма.
Смотрите также Не только миллионные убытки для "Газпрома": легион "Свобода России" рассказал об уникальной операции
Что известно о российских беспилотниках "Орион"?
Ударно-разведывательный аппарат "Орион" производит российская группа компаний АО "Кронштадт".
Этот дрон весит около тонны, имеет радиус действия от 250 до 300 километров и может находиться в воздухе до 30 часов. Кроме того, беспилотник является носителем управляемых авиабомб, а также ракет Х-50, Х-БпЛА и "Бандероль".
Ориентировочная стоимость двух вражеских аппаратов, уничтоженных военными разведчиками, может превышать 10 миллионов долларов.
Уничтожение "Орионов": смотрите видео
Обратите внимание! Ранее военная разведка Украины уже раскрывала подробную конструкцию и производителей российского "Ориона" на специализированном портале War&Sanctions.
Напомним, что в Азовском море были поражены два танкера с бензином для Крыма, а также два ЗРК С-400 "Триумф", нефтебаза в Керчи и РЛС "Небо-У".
А в ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли мощный удар по военному аэродрому "Гвардейское" на временно оккупированном полуострове.