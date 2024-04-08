В Орске еще один прорыв дамбы: вода уже в Оренбурге, Тюмень – в зоне риска

В российском Орске вода продолжает прибывать. Мэр Оренбурга предупредил, что в ближайшие три дня город накроет "беспрецедентное наводнение".

5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал в городе Орск, расположенном в Оренбургской области. Теперь стало известно о выходе из берегов еще одной местной реки.

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Елшанка тоже устроила "бунт"

В наиболее пострадавшем от прорыва дамб Орске выходит из берегов еще одна река – Елшанка. Из города уже эвакуировали более 6 тысяч человек. Наводнение добралось до соседнего с Орском Новотроицка.

Тем временем в административном центре области – Оренбурге уровень воды в Урале приближается к критическому. Так, на утро 8 апреля он вырос до 872 сантиметров.

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Напомним, что опасной считается отметка в 930 сантиметров.

Сегодня уже начало затапливать пригород Оренбурга – подтоплено более полутора тысяч домов.

Также новый прорыв дамбы произошел в районе поселка Лесоторговое. Там тоже происходит эвакуация местных жителей.

Всего в Оренбургской области затоплено более 10 тысяч жилых домов. Как отмечают российские СМИ, Оренбург давно не видел такого наводнения.

Последний раз оно случилось в 1942 году. По прогнозам, пик наводнения придется на 10 апреля. Уровень воды нормализуется не раньше 20 числа.

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В Орске прекратил работу НПЗ, есть пострадавшие

В связи с аномальным паводком работу приостановил Орский НПЗ. Известно, что он занимается изготовлением топлива для реактивных самолетов. Только за 2023 год завод произвел 0,178 миллионов тонн этого топлива.

Ранее в Орске сообщали о пострадавших от наводнения. Также говорили о 4 погибших в городе. Впрочем, власть отрицала, что их смерть имеет отношение к стихийному бедствию. Зато заверила, что эти люди якобы умерли по естественным причинам и из-за болезни.

: Утром власти также сообщили об угрозе затопления целых микрорайонов Тюмени. Впоследствии российское МЧС отметило, что якобы опасности для города нет. Повышение воды прогнозируется в реках Тобол и Ишим, которые не протекают через город.