Оружие будет, уже скоро – еще больше, – Кулеба
Дмитрий Кулеба рассказал, что Украине предоставят оружие. Глава МИД Украины назвал вероятное время, когда это может произойти.
Соответствующее заявление министр сделал вечером во время телемарафона "Единые новости". Это произошло 24 июня.
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Кулеба прокомментировал вопросы оружия для Украины
Дмитрий Кулеба рассказал, что прямой связи между кандидатством Украины в ЕС и поставкой нам оружия – нет.
Однако министр добавил: "Но, поверьте мне, даже в самые горячие дни борьбы за кандидатство мы никогда не прекращали бороться, чтобы как можно больше оружия пришло в Украину".
Глава министерства пояснил, что только 24 июня у президента Украины на этот счет было два совещания.
Я хочу заверить каждого солдата, который сейчас защищает государство, что оружие будет и уже скоро его будет больше. Мы ускоряем эти процессы совместными усилиями,
– объяснил Кулеба.
Добавил также, что партнеры видят, что нам нужно больше оружия и четко знают, какую технику нам нужно передать.
Комментируя список требований Евросоюза, Дмитрий Кулеба заверил, что статус кандидата в члены ЕС у Украины не заберут. Министр пояснил, что выполнение этих условий важно для перехода Украины на следующий этап – то есть для начала переговоров по вступлению в ЕС.
Кратко об оружии от мира для Украины
- 23 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что иностранная страна готова передать новейшие системы противовоздушной обороны. Сами эти системы ПВО смогут обеспечивать безопасное небо над Украиной несколько лет. Мельник объяснил, что надеется на поддержку со стороны Берлина в закупке следующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, считающихся одними из самых крутых в мире.
- Стоит также напомнить, что США предоставили Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, страна анонсировала дополнительные 450 миллионов долларов военной помощи. Она включает в себя HIMARS, корабли, а также десятки тысяч артиллерийских боеприпасов.
- 23 июня члены Европейского совета в пресс-релизе, опубликованном после первого дня саммита ЕС, анонсировали, что быстро будут работать над увеличением военной поддержки Украины и обещают и дальше оказывать стране финансовую помощь.
- Уже 24 июня ЕС одобрил выделение Украине 9 миллиардов евро помощи. Эти деньги пойдут на погашение неотложных бюджетных нужд.
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