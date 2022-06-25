Оружие будет, уже скоро – еще больше, – Кулеба

Дмитрий Кулеба рассказал, что Украине предоставят оружие. Глава МИД Украины назвал вероятное время, когда это может произойти.

Соответствующее заявление министр сделал вечером во время телемарафона "Единые новости". Это произошло 24 июня.

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Кулеба прокомментировал вопросы оружия для Украины

Дмитрий Кулеба рассказал, что прямой связи между кандидатством Украины в ЕС и поставкой нам оружия – нет.

Однако министр добавил: "Но, поверьте мне, даже в самые горячие дни борьбы за кандидатство мы никогда не прекращали бороться, чтобы как можно больше оружия пришло в Украину".

Глава министерства пояснил, что только 24 июня у президента Украины на этот счет было два совещания.

Я хочу заверить каждого солдата, который сейчас защищает государство, что оружие будет и уже скоро его будет больше. Мы ускоряем эти процессы совместными усилиями,

– объяснил Кулеба.

Добавил также, что партнеры видят, что нам нужно больше оружия и четко знают, какую технику нам нужно передать.

Комментируя список требований Евросоюза, Дмитрий Кулеба заверил, что статус кандидата в члены ЕС у Украины не заберут. Министр пояснил, что выполнение этих условий важно для перехода Украины на следующий этап – то есть для начала переговоров по вступлению в ЕС.

Кратко об оружии от мира для Украины

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