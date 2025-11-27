Владение огнестрельным оружием могут разрешить: поддерживают ли законопроект в Раде

Верховная Рада планирует рассматривать законопроект о гражданском огнестрельном оружии. Это тот самый проект, который приняли за основу еще в феврале 2022 года, перед началом полномасштабной войны.

Будет ли Рада рассматривать законопроект об огнестрельном оружии для гражданских?

Право на гражданское огнестрельное оружие могут рассмотреть на ближайших сессиях Верховной Рады. Этот вопрос внесли в повестку дня.

Известно, что проект закона №5708 получил не менее 700 право ко второму чтению.

Как пишет издание, то, что законопроект внесли в список, может означать, что все же он будет принят. В частности депутаты предлагают установить категории гражданского оружия:

автоматическое оружие будет относиться к категории A;

гладкоствольное короткоствольное (травматическое) – к В;

короткоствольное огнестрельное (не травматическое) – к С;

длинноствольное гладкоствольное – к D;

длинноствольное нарезное и комбинированное – к E.

В Украине также планируют создать Единый государственный реестр оружия от МВД. Только при условии, что оружие будет занесено в реестр, право владения на него будет предоставляться.

Иметь собственное оружие позволят украинцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающих в Украине. Также условием является отсутствие медицинских противопоказаний, судимостей, за последний год не имели админпротоколов за ряд нарушений. Также важно, чтобы человек, который хочет владеть оружием, должен не быть лишенными этого права через суд и не иметь санкций.

Временное ограничение права будет для тех владельцев оружия, которые имеют долги.

Закон полностью запрещать и несколько видов оружия, в частности той, которая сделана из незаметных для детекторов металлов; имеет переработанные или с незаконно измененными частями или маркировкой.

Также будет запрещено владение оружием:

категории B с калибром менее 6 мм; нарезным оружием калибром более 12,7 мм со скоростью пули более 700 метров в секунду; гранатометами, минометами, огнеметами, и артсистемами; боеприпасами бронебойного, взрывного или зажигательного действия, патронами к короткоствольному оружию B и C с дробью, картечью или фрагментацией.

Законопроект также предлагает запретить залог оружия, использование несоответствующих патронов к травматическому, и регистрацию одной единицы оружия на нескольких лиц.

По ношению оружия в людных местах также будут ограничения. Владельцы категорий C, D и E будут носить оружие только дома, на охоте, в тирах или на стрельбищах, а вот те, кто владеет оружием категории B, смогут носить его везде, кроме зон, свободных от оружия. По таким же правилам разрешается носить короткоствольное оружие категории С.

Нынешний законопроект может стать крупнейшей реформой законодательства о владении оружием за всю историю Украины.

Каково законодательство Украины в сфере оружия?