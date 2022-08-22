Глава МИД Германии и Бундестаг призвали увеличить поставки оружия Украине

Наше государство своим сопротивлением защищает от русского нашествия всю Европу. Там хорошо это понимают, потому и Германия призвала увеличить поставки оружия Украине.

С такими заявлениями выступили в Бундестаге и министр внешних дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, путин не хочет договариваться даже в самых простых вопросах.

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Переговоры на этом этапе войну не закончат

Бербок имела в виду, что путин не хочет договариваться даже о соблюдении международного гуманитарного права, а на попытки посредничества в войне не реагирует.

Если переговоры на этом этапе не позволяют достичь завершения войны, мы можем выбрать ничего не делать. Или мы заявим, что будем оказывать военную помощь, чтобы можно было предупредить дальнейшее продвижение россии,

– сказала Бербок.

Она заверила, что никто не возьмет на себя ответственность оставить миллионы людей на произвол судьбы. По словам министра, в вопросах оружия для Украины Германия делает то же, что и другие государства. Здесь не говорится о соревнованиях между ними за то, кто поможет Украине больше.

Позиция депутатов Бундестага

Коалиционные германские депутаты призвали поставлять оружие Украине дополнительно. При этом они уверяют, что это следует делать, даже если Бундесвер временно ослабнет. Такую статью в немецком СМИ опубликовали члены Бундестага Кристиана Клинка, Сара Нанни и Александр Мюллер.

Мы считаем своим долгом поддержать борьбу Киева за выживание, потому что Украина также защищает наши интересы и ценности. Агрессивная война россии является поворотным моментом, и она также требует открытия новых путей для защиты нашей цели мирового порядка, основанного на правилах, в котором управляет сила закона, а не закон сильнейшего,

– говорят депутаты.

Политики из сферы безопасности говорят, что преследуют долгосрочный план продолжения поставок систем вооружения. Также он включает учения, боеприпасы и техническую поддержку. Для этого они хотят согласовать подход со странами-партнерами и военной промышленностью. Уверяют, что новая техника для Бундесвера, союзников и Украины должна быстро поступить.

По их словам, до сих пор Германия поставляла Украине мало оружия, потому что его не хватало самому Бундесверу.

"Результат войны имеет прямые последствия для Европы, а значит и для Германии: победа россии подорвет европейскую безопасность. москва не только приблизит свою границу к ЕС. Это также показало бы, что можно достичь своих политических целей с помощью агрессивной войны в Европе. Успех Украины означает большую безопасность", – сказали немецкие политики.

Оружие от Германии

На фронт наконец-то начало поступать обещанное оружие от этой страны. В частности, в июле министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что уже прибыли и первые Gepard из Германии. Речь идет о трех зенитных самоходных артиллерийских установках производства компании Krauss-Maffei Gepard.

При этом сама же страна объявляла о том, что будет уменьшать военную поддержку Украины для защиты своих территорий в войне с россией. Военный эксперт Петр Черник уверял, что кардинального ничего не произойдет от такого решения Германии.

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