Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков подчеркнул 24 Каналу, пока Украина не получила соответствующее количество авиации, вся тяжесть огневого дальнобойного поражения лежит только на артиллерии.

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"Снарядов не может быть мало. Практика доказывает, что даже имея авиацию и локальное преимущество в воздухе, без артиллерии нельзя обойтись", – констатировал Катков.

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По его словам, снаряды значительно подорожали, и эта тенденция будет сохраняться, потому что не хватает производственных мощностей. Это связано с тем, что в последние годы в мире в целом уменьшили объемы производства боеприпасов.

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В нашей стране начались необратимые процессы перевооружения армии и обновления оборонного комплекса. Эта сфера будет оставаться в центре внимания нашей власти, пока будет существовать страна-агрессор.

Здесь уместно вспомнить Международный форум оборонных индустрий, который впервые прошел в Киеве 30 сентября. На мероприятии президент Владимир Зеленский анонсировал создание Оборонного фонда, а также Альянса оборонных индустрий, к которому уже присоединились 13 стран.

К слову, через полтора года в Украине может появиться завод по производству беспилотников. Для этого турецкая компания Baykar предоставит Украине 100 миллионов долларов. Помимо предприятия планируют построить также сервисный центр и головной офис.

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