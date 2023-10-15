Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков наголосив 24 Каналу, що доки Україна не отримала відповідну кількість авіації, увесь тягар вогневого далекобійного ураження лежить лише на артилерії.

До теми У Rheinmetall розкрили деталі співпраці з Україною: де запустять підприємство і які його плани

"Снарядів не може бути мало. Практика доводить, що навіть маючи авіацію і локальну перевагу в повітрі, без артилерії не можна обійтись", – констатував Катков.

Україні потрібно більше артилерійських снарядів: дивіться відео 24 Каналу

За його словами, снаряди значно здорожчали, і ця тенденція зберігатиметься, тому що бракує виробничих потужностей. Це пов'язано з тим, що протягом останніх років у світі загалом зменшили обсяги виробництва боєприпасів.

В Україні перезапустять оборонний комплекс

У нашій країні почались незворотні процеси переоснащення армії та оновлення оборонного комплексу. Ця сфера залишатиметься в центрі уваги нашої влади, допоки існуватиме країна-агресорка.

Тут доречно згадати Міжнародний форум оборонних індустрій, який вперше відбувся в Києві 30 вересня. На заході президент Володимир Зеленський анонсував створення Оборонного фонду, а також Альянсу оборонних індустрій, до якого вже долучились 13 країн.

До слова, за півтора року в Україні може з'явитись завод з виробництва безпілотників. Для цього турецька компанія Baykar надасть Україні 100 мільйонів доларів. Крім підприємства, планують побудувати також сервісний центр і головний офіс.

Військова допомога Україні: останні новини