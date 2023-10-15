Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков наголосив 24 Каналу, що доки Україна не отримала відповідну кількість авіації, увесь тягар вогневого далекобійного ураження лежить лише на артилерії.
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"Снарядів не може бути мало. Практика доводить, що навіть маючи авіацію і локальну перевагу в повітрі, без артилерії не можна обійтись", – констатував Катков.
Україні потрібно більше артилерійських снарядів: дивіться відео 24 Каналу
За його словами, снаряди значно здорожчали, і ця тенденція зберігатиметься, тому що бракує виробничих потужностей. Це пов'язано з тим, що протягом останніх років у світі загалом зменшили обсяги виробництва боєприпасів.
В Україні перезапустять оборонний комплекс
У нашій країні почались незворотні процеси переоснащення армії та оновлення оборонного комплексу. Ця сфера залишатиметься в центрі уваги нашої влади, допоки існуватиме країна-агресорка.
Тут доречно згадати Міжнародний форум оборонних індустрій, який вперше відбувся в Києві 30 вересня. На заході президент Володимир Зеленський анонсував створення Оборонного фонду, а також Альянсу оборонних індустрій, до якого вже долучились 13 країн.
До слова, за півтора року в Україні може з'явитись завод з виробництва безпілотників. Для цього турецька компанія Baykar надасть Україні 100 мільйонів доларів. Крім підприємства, планують побудувати також сервісний центр і головний офіс.
Військова допомога Україні: останні новини
- Як відомо, 11 жовтня в Брюсселі відбулось 16-те засідання "Рамштайну". Наші партнери долучаються до коаліцій з посилення спроможностей України – танкова, CV90, IT, розмінування, F-16, Future Force.
- США оголосили про новий пакет допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів доларів. Зокрема, він містить боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS та артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає пріоритетним виробництво власних ракет. За його словами, уже є відпрацьовані експериментальні зразки з дальністю 750–1000 кілометрів.