Спрятаться невозможно: какие американские боеприпасы могли бы помочь ВСУ

США продолжают поддерживать Украину. В частности, рассматривается возможность передачи кассетных боеприпасов для РСЗО. Вероятно, говорится о неуправляемом снаряде М26. Его основное преимущество – 644 суббоеприпаса М77 внутри.

Такое мнение 24 Каналу предположил военный эксперт Роман Свитан. Полный залп из 12 подобных снарядов может накрыть площадь до 25 тысяч квадратных метров.

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"Кассетные боеприпасы хорошо себя показали при раскрытии линии обороны россиян. Так как они работают по открытой местности, движущейся пехоте и легкой броне. У нас сейчас есть 155-й артиллерийский снаряд и суббоеприпасы М42 и М46. Один боеприпас – это немного больше 70 суббоеприпасов, накрывающих площадь 300 метров", – рассказал Роман Свитан.

Преимущества снарядов

Один снаряд М26, который может идти на расстояние от 30 до 45 километров, имеет 644 суббоеприпасов М77. Они могут одновременно взрываться на большой площади. Например, если речь идет о полном залпе из 12 снарядов на базе MLRS, эти суббоеприпасы могут охватить площадь до 25 тысяч квадратных метров.

"Укриться невозможно, потому что удар одномоментный. Такого рода боеприпасов произведено десятки тысяч. И у них срок годности десять лет. То есть есть несколько тысяч боеприпасов, у которых истекает срок хранения. Поэтому как раз могли бы их демилитаризовать. Это может быть переломный момент в ходе боевых действий, который ускорил бы наше движение", – объяснил военный эксперт.

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К тому же в использовании таких снарядов речь не идет о подготовке. Если их передадут, то уже через несколько дней можно будет увидеть в работе.

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