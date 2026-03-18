Украине грозит дефицит ракет из-за войны на Ближнем Востоке, – Зеленский

Из-за войны на Ближнем Востоке Украина может столкнуться с дефицитом ракет для систем Patriot. Ресурсы США и производителей ПВО постепенно истощаются.

Об этом в интервью ВВС заявил Владимир Зеленский.

Смотрите также Миру грозит опасный технологический сдвиг: Зеленский объяснил, о чем речь

Может ли война на Ближнем Востоке повлиять на поставки оружия Украине?

Глава украинского государства отметил, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна для российского диктатора Путина.

Для Путина длительная война в Иране – это плюс. Кроме цен на энергию, это означает истощение резервов США и истощение производителей средств ПВО. Итак, это истощение ресурсов в Украине,

– отметил Зеленский.

Он уверен, что Украина столкнется с фефицитом ракет для ЗРК Patriot. По словам лидера, главным вопросом остается – когда именно запасы на Ближнем Востоке иссякнут.

"Америка производит 60 – 65 ракет в месяц. Это примерно 700 – 800 ракет в год. И в первый день войны на Ближнем Востоке было использовано 803 ракеты", – добавил Зеленский.

Какие альтернативы Patriot есть для Украины?