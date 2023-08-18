Готовим мощные вещи для ВСУ и обороны, – Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 18 августа традиционно обратился к украинским. Он подчеркнул, что сейчас наши власти готовят мощные вещи для украинских военных.

Кроме того, он отметил, что наше государство готовится к предстоящим встречам с партнерами, где будут обсуждаться усиление обороны украинской армии. Зеленский заверил, что все эти новости украинцы увидят.

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Оружие для украинских военных

Владимир Зеленский отметил, что сейчас основная задача, которую решает наша власть, это усиление нашего государства и наших военных. По его словам, некоторые успехи в этом вопросе уже есть.

Сегодня и на этой неделе именно такая задача – главная. Оружие наших воинов. Новые возможности нашей обороны. Новые пакеты поддержки от наших партнеров,

– сказал глава государства.

Кроме того, он подчеркнул, что наша власть делает все, чтобы в канун Дня Независимости нашего государства можно было сказать, что Украина сделала еще один шаг в круг наиболее крепких государств мира.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Предстоящие встречи с партнерами

Зеленский подчеркнул, что новости для Украины наши граждане увидят. Кроме того, украинские власти усилили дипломатические усилия на международной арене, в частности, в Европе.

Готовим их (новости для Украины – 24 Канал) с соседями в ЕС. А еще в тех регионах Европы, где нашего сотрудничества с государствами пока было недостаточно. И, конечно, с такими нашими европейскими партнерами, с которыми мы уже вместе не раз доказывали, что европейское лидерство в защите свободы имеет глобальное значение.

– подчеркнул президент.

Он также отметил, что важные дипломатические успехи у Украины уже и за эту неделю.

В частности, это касается таких инициатив как:

Декларация "Большой Семерки" относительно гарантий безопасности Украины: по словам Зеленского, по состоянию на сегодня уже 18 государств присоединились;

Формула мира: президент сказал, что уже 63 дипломатические миссии работают ради реализации пунктов Формулы на основе уважения международного права и Устава ООН;

Европейский Союз: глава государства отметил, что власти максимально стараются, чтобы Украина в этом году была готова к открытию переговоров о членстве.

Глава государства также сказал, что следующая неделя – это время важных для Украины мер. Поэтому сейчас наша власть работает над подготовкой к ним.

"Никакого дня подготовки мы не потеряем. Никакого результата для Украины не упустим. Каждый день мы работаем. Каждый день добавляем Украине силы", – рассказал президент.

Он также поблагодарил всех тех, кто работает для Украины как внутри страны, так и на международной арене. По его словам, это дает нашей стране только силу.

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Селекторное совещание по текущим проблемам

Украинский глава сказал, что в этот день он начал с содержательного селекторного совещания. Основным вопросом этого совещания была ситуация на фронте.

Доклады военных. Ситуация на передовой. Доклады чиновников по поставкам оружия и боеприпасов. Доклад Службы безопасности Украины относительно "военкомов" и коллаборантов. Отдельно заслушал доклад Пограничной службы, МИД, разведки по отношению к нашим гражданам – переселенцам, которые находятся в разных странах, а также по визовым режимам, – подчеркнул он.

Президент также отметил, что руководители по направлениям получили соответствующие задачи. Он подчеркнул, что права граждан Украины должны быть гарантированы в любом государстве мира.

Напоследок он прославил наших воинов, а также каждого и каждого, кто работает ради победы, свободы и независимости.