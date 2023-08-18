Крім цього, він зазначив, що наша держава готується до майбутніх зустрічей з партнерами, де обговорюватимуть посилення оборони української армії. Зеленський запевнив, що всі ці новини українці побачать.

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Зброя для українських військових

Володимир Зеленський зазначив, що наразі основне завдання, яке розв'язує наша влада, це посилення нашої держави та наших військових. За його словами, певні успіхи у цьому питанні вже є.

Сьогодні та загалом цього тижня саме таке завдання – головне. Зброя для наших воїнів. Нові можливості для нашої оборони. Нові пакети підтримки від наших партнерів,

– сказав глава держави.

Крім того, він підкреслив, що наша влада робить усе, щоб напередодні Дня Незалежності нашої держави можна було сказати, що Україна зробила ще один крок до кола найбільш міцних держав світу.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Майбутні зустрічі з партнерами

Зеленський наголосив, що новини для України наші громадяни побачать. Крім того, українська влада посилила дипломатичні зусилля на міжнародній арені, зокрема у Європі.

Готуємо їх (новини для України – 24 Канал) із сусідами в ЄС. А ще у тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки було недостатньо. І, звичайно, із такими нашими європейськими партнерами, із якими ми вже разом не раз доводили, що європейське лідерство в захисті свободи має глобальне значення,

– наголосив президент.

Він також відмітив, що важливі дипломатичні успіхи Україна має вже й за цей тиждень.

Зокрема, це стосується таких ініціатив як:

Декларація "Великої Сімки" щодо безпекових гарантій Україні: за словами Зеленського, станом на сьогодні вже 18 держав приєдналися;

Формула миру: президент сказав, що вже 63 дипломатичні місії працюють заради реалізації пунктів Формули на основі поваги до міжнародного права й Статуту ООН;

Європейський Союз: глава держави зауважив, що влада максимально старається, щоб Україна цього року була готова до відкриття переговорів про членство.

Глава держави також сказав, що наступний тиждень – це час важливих для України заходів. Тому наразі наша влада працює над підготовкою до них.

"Жодного дня підготовки ми не втратимо. Жодного результату для України не упустимо. Щодня ми працюємо. Щодня додаємо Україні сили", – розповів президент.

Він також подякував усім тим, хто працює для України як всередині країни, так і на міжнародній арені. За його словами, це дає нашій країні тільки силу.

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Селекторна нарада щодо нагальних проблем

Український очільник сказав, що цей день він почав зі змістовної селекторної наради. Основним питанням цієї наради була ситуація на фронті.

Доповіді військових. Ситуація на передовій. Доповіді урядовців щодо постачання зброї та боєприпасів. Доповідь Служби безпеки України щодо "воєнкомів" та колаборантів. Окремо заслухав доповідь Прикордонної служби, МЗС, розвідки щодо ставлення до наших громадян – переселенців, які перебувають у різних країнах, а також щодо візових режимів, – наголосив він.

Президент також зауважив, що керівники за напрямками отримали відповідні завдання. Він підкреслив, що права громадян України мають бути гарантовані в будь-якій державі світу.

Наостанок він уславив наших воїнів, а також кожного і кожну, хто працює заради перемоги, свободи й незалежності.