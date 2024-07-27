"Не стоит повторять ошибок": как Украина разрабатывает и совершенствует оружие для ВСУ

Антидроновое ружье сейчас отходит на задний план, но вернется после окончания войны. Ведь будет необходимость защищать определенные объекты на территории Украины, в частности от шпионских дронов. Технологии, которые сейчас появляются, мощно шагают вперед, потому что благодаря им можно решать ряд вопросов, возникающих в ВСУ на линии фронта.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что сейчас наблюдается выход из режима изготовления коммерческих дронов, зато в Украине создаются собственные разработки с соответствующими протоколами.

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Нужно активное финансирование отечественных компаний

Храпчинский отметил, что сейчас большинство украинских компаний могут обеспечить линию фронта средствами радиоэлектронной борьбы, однако требуется активное финансирование.

Это динамичное развитие, потому что мы видим не только изменение диапазонов, но и усложнение работы по протоколу, элементы создания помех гораздо сложнее, чем были в начале полномасштабного вторжения,

– отметил авиаэксперт.

Надо создавать больше мощных систем

По словам Храпчинского, необходимо создавать системы, которые будут на автомобильном шасси.

"Не стоит повторять ошибок, например российских, создавая большие системы на гусеничных шасси, которые малоповоротные, долго разворачиваются. У нас есть определенные технологии, чтобы разместить на пикапах и они будут работать на расстоянии до 20 – 30 километров, не позволяя разведывательным БПЛА долетать на территорию Украины", – объяснил Храпчинский.

Отечественные компании отходят от китайского рынка

Авиаэксперт добавил, что сейчас в приоритете создание больших систем, которые обеспечат защиту от разведдронов. По его словам, нужно разрабатывать технологии, которые позволят благодаря РЭБ уничтожать БПЛА или другие воздушные объекты. Не менее важным являются комплектующие, которые ряд отечественных фирм уже может самостоятельно производить.

Украинские компании удивляют, потому что некоторые из них начали производить и комплектующие, они базируются на американских и европейских компонентах, потому что Украина отходит от китайского рынка. Это сокращает логистику получения,

– подытожил Храпчинский.