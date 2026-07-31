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24 Канал Новости Украины Оружие не сработало: подробности задержания мужчины, готовившего покушение на Оболенского
31 июля, 16:07
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Обновлено - 16:32, 31 июля

Оружие не сработало: подробности задержания мужчины, готовившего покушение на Оболенского

Юлия Харченко

В Харькове задержали 69-летнего мужчину, которого российские спецслужбы завербовали для покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского. Оружие, с которым он подошел к военному сзади, не сработало.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Что известно о задержании предателя, пытавшегося убить Оболенского? 

По данным источников, после неудачного покушения его задержали недалеко от барбершопа. У мужчины изъяли пистолет Макарова и боеприпасы.

Российские спецслужбы дистанционно завербовали харьковчанина. При этом они представлялись сотрудниками СБУ и убеждали его, что Игорь Оболенский якобы "предатель".

Как сообщают источники УП, для подтверждения этой выдумки кураторы прислали мужчине сфальсифицированный снимок. На нем Оболенского изобразили на фоне Кремля в футболке с символикой России. По данным правоохранителей, это фото было создано с помощью искусственного интеллекта.


Сгенерированное изображение, которым завербовали харьковчанина / Фото УП

Сам задержанный также рассказал, что получил оружие от неизвестного мужчины в Харькове. По его словам, передать пистолет ему поручил российский куратор. 

"Украинская правда" пишет, что правоохранители устанавливают лицо, которое передало оружие, анализируют записи камер видеонаблюдения и проверяют возможных соучастников. Следствие также выясняет, не произошла ли утечка информации о передвижении Игоря Оболенского, которая могла помочь организаторам покушения следить за ним.

Задержание предателя, готовившего покушение на Оболенского: смотрите видео
 Напомним, в пятницу, 31 июля, была предпринята попытка покушения на командира НГУ "Хартия" Игоря Оболенского. По словам Владимира Зеленского, нападающего и его сообщника уже задержали, сейчас продолжаются необходимые процессуальные действия.  Президент заявил, что Украина обязательно ответит на эту попытку нападения. В "Хартии" также подчеркнули, что готовы противостоять врагу на передовой и в тылу, а ответ будет на поле боя.

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