"Оружие не убивает людей ": на сайте сына Трампа продают футболки с обвинением Болдуина

Дональд Трамп-младший обвинил актера Алека Бодуина в убийстве украинки Галины Хатчинс. Сын 45-го президента США даже выпустил продажу одежды с осуждающей надписью.

Детали циничного поступка сына скандального президента

Трамп-младший продает футболки, кофты и худи. На всех одинаковая надпись – "Оружие не убивает людей. Алек Болдуин убивает людей".

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Приобрести одежду можно в 4 разных цветах. Дешевле всего обойдется футболка – 28 долларов, а вот худи стоит 40 долларов.



На сайте Трампа-младшего продают циничные футболки / Скриншот

Трамп и Болдуин враждуют

По данным телеграм-канала Mash, актер является большим сторонником демократической партии. Трампа Болдуин называл "психом" и "социопатом". На шоу Saturday Night Live он регулярно пародировал политика. Кроме того, звезда выступала за введение ограничений на продажу оружия, а вот сын Трампа наоборот – сторонник разрешения на использование.

Что известно об убийстве Галины Хатчинс