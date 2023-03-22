Путин назвал предоставление снарядов с обедненным ураном Украине эскалацией: зачем – объяснили в ISW

Министерство обороны Британии направит снаряды с обедненным ураном в Украину. Россия назвала это "серьезной эскалацией".

Путин назвал поставки боеприпасов из обедненным ураном Украине серьезной эскалацией. В Институте изучения войны отметили, что это информационная операция, направленная на сдерживание западной помощи Украине в сфере безопасности, а также очередное переложение ответственности за переговоры на Запад.

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Что сказал Путин

Обсуждая китайский мирный план, 21 марта Путин заявил, что Запад начинает использовать оружие с "ядерным" компонентом. По мнению диктатора, предоставление такого оружия Украине указывает на то, что Запад не готов к "мирному урегулированию" конфликта, в очередной раз перекладывая вину за войну на другие страны.

Эксперты обратили внимание на то, что природный уран из-за его высокой плотности и проницаемого действия не может быть использован для производства ни ядерного, ни радиологического оружия.

Путин пытается изобразить предоставление снарядов с обедненным ураном как эскалацию, чтобы сдержать западную помощь в области безопасности, несмотря на то, что снаряды не содержат каких-либо распределенных или радиоактивных материалов,

– сказали в ISW.

Минобороны Британии тоже отреагировало на дезинформацию Путина