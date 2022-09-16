Консерватор на рынке вооружения: почему Германия долго снабжает вооружение
Германия тормозит предоставление Украине вооружения. Эксперты говорят, что это очень консервативная страна, поэтому сначала она думает о собственной обороне, а уже после этого о помощи другим. Почему Германия долго снабжает танки и оружие – читайте в статье.
Об этом 24 каналу сказал журналист-международник Алексей Бурлаков. Он подчеркнул, что нужно прекратить воспринимать Германию как страну, которая не желает нам помогать.
Германия планирует передать Украине еще 2 системы MARS, 200 ракет к ним и не только
По его словам, министерша обороны этой страны на вопрос, будут ли они давать танки Польше, которая в ответ предоставит помощь Украине, ответила, что этого вооружения у Германии просто нет. Сейчас это только делается.
Даже системы противовоздушной обороны IRIS, которые обещали нам, скорее всего, в самую Германию поступят в октябре, и это потому, что они их долго собирают. Ведь этот процесс небыстр,
– объясняет Бурлаков.
Журналист-международник убеждает, что Германия не была готова поставить свою промышленность на "рельсы".
" Германия на самом деле является неким консерватором на рынке оружия , они не продают свое вооружение всем. А разные программы или передача оружия проходят долгие процессы", - отметил он.
По мнению Бурлакова, чтобы не "продырявить оборону" или "способность обороняться НАТО", Германия запрещает другим странам передавать свое вооружение. В частности, Испания готова была отдать Украине немецкие танки, но Германия их остановила.
На самом деле, две реактивные системы залпового огня MARS к нам приедут. Они примерно такого же класса, как и HIMARS, россияне давно боятся. Но их всего две, и я боюсь, что это все, на что сейчас способна Германия,
– заметил международник.
Но он надеется, что эти поставки наберут обороты. "Но нам стоит обращать внимание не только на Германию, но и на США и Британию, которые дают больше оружия. Германия может стать дополнительной "гайкой", но не основной", - добавил Бурлаков.
Бурлаков о поставках оружия от Германии и бизнесе в России: видео
Военная помощь Украине от Германии
- Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не будет действовать самостоятельно в вопросах военной помощи Украине. Именно так немецкий канцлер объяснил, что его страна не предоставила Украине танки. Еще в мае СМИ писали, что Германия за 9 недель почти не поставила Украине оружие , хотя обещала.
- К тому же сейчас в Германии готовы передать Украине отремонтировавшие БМП Marder. Однако передачу боевых машин блокирует федеральное правительство. Также Украина уже долго ожидает от Германии поставок систем ПВО IRIS-T.
- Тем не менее, Германия до конца 2022 года обещает передать Украине 4 современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Кроме того, Да, в Минобороны Германии опубликовали полный список необходимого вооружения, которое предоставят нашему государству .