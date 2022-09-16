Про це 24 каналу сказав журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Він наголосив, що треба припинити сприймати Німеччину як країну, яка не хоче нам допомагати.

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За його словами, міністерка оборони цієї країни на питання, чи будуть вони давати танки Польщі, яка у відповідь надасть допомогу Україні, відповіла, що цього озброєння в Німеччини просто немає. Зараз це лише виробляється.

Навіть системи протиповітряної оборони IRIS, які обіцяли нам, скоріше всього в саму Німеччину надійдуть в жовтні, і це через те, що вони їх довго збирають. Адже цей процес нешвидкий,

– пояснює Бурлаков.

Журналіст-міжнародник переконує, що Німеччина не була готова поставити свою промисловість на “рейки”.

"Німеччина насправді є таким собі консерватором на ринку зброї, вони не продають своє озброєння всім. А різні програми чи передача зброї проходять довгі процеси", – зазначив він.

На думку Бурлакова, щоб не "продірявити оборону" чи "здатність НАТО оборонятися", Німеччина забороняє іншим країнам передавати своє озброєння. Зокрема, Іспанія була готова віддати Україні німецькі танки, але Німеччина їх зупинила.

Насправді дві реактивні системи залпового вогню MARS до нас приїдуть. Вони приблизно такого ж класу, як і HIMARS, які росіяни давно бояться. Але їх всього дві, і я боюся, що це все, на що спроможна зараз Німеччина,

– зауважив мінародник.

Але він сподівається, що ці поставки наберуть обертів. "Але нам варто звертати увагу не лише на Німеччину, а й США та Британію, які дають більше зброї. Німеччина може стати додатковою "гайкою", але не основною", – додав Бурлаков.

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