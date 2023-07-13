6 Gepard, оборудование для IRIS-T и не только: что вошло в пакет помощи от Германии
Источник:Федеральное правительство Германии
В Германии рассказали, что вошло в новый пакет военной помощи для Украины. В частности, речь идет об установках Gepard, снарядах и многом другом оружии.
В немецком правительстве 12 июля опубликовали список техники, которую получит Украина. Там есть также техника для зенитных ракетных комплексов ПВО IRIS-T SLM.
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Что предполагает новая помощь от Германии
Новый пакет военной помощи для Вооруженных Сил Украины содержит:
- 6 установок Gepard;
- 3 230 снарядов калибра 155 миллиметров;
- 1 184 дымовых боеприпаса калибра 155 миллиметров;
- мост для мостоукладчика Biber;
- мостоукладчик Biber;
- 5 защищенных автомобилей для защиты границ;
- 10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM;
- седельный тягач 8x8 HX81;
- четыре полуприцепа;
- 24 192 боеприпаса калибра 40 миллиметров;
- два комплекта запчастей для дронов Vector;
- 10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM.
Финансирование инициативы по укреплению потенциала безопасности составляет 5,4 миллиарда евро на 2023 год (после 2 миллиарда на 2022 год) и дополнительные разрешения на взятие обязательств в последующие годы на сумму 10,5 миллиарда,
– заявили в немецком правительстве.
Помощь от Германии: важные новости
- 11 июля Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма – 700 миллионов евро.
- Новая помощь от Берлина включает 25 танков "Leopard" 1A5, 40 боевых машин пехоты "Marder" 1A3, 2 ЗРК "Patriot", 5 БРЭМ Bergepanzer 2, 20 тысяч артснарядов калибра 155 миллиметров, 5 тысяч дымовых снарядов.
- Уже 12 июля Владимир Зеленский по результатам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что Берлин предоставит Украине дополнительные установки Patriot и ракеты к ним. Президент не сказал о каком количестве установок говорится.
- По итогам саммита НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский отметил, что не будет говорить о количестве Patriot, однако это решение принято. Также есть договоренности о бронированных машинах. Детальнее о том, какое мощное вооружение предоставят Украине после саммита НАТО – читайте здесь.