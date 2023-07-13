6 Gepard, оборудование для IRIS-T и не только: что вошло в пакет помощи от Германии

В Германии рассказали, что вошло в новый пакет военной помощи для Украины. В частности, речь идет об установках Gepard, снарядах и многом другом оружии.

В немецком правительстве 12 июля опубликовали список техники, которую получит Украина. Там есть также техника для зенитных ракетных комплексов ПВО IRIS-T SLM.

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Что предполагает новая помощь от Германии

Новый пакет военной помощи для Вооруженных Сил Украины содержит:

6 установок Gepard;

3 230 снарядов калибра 155 миллиметров;

1 184 дымовых боеприпаса калибра 155 миллиметров;

мост для мостоукладчика Biber;

мостоукладчик Biber;

5 защищенных автомобилей для защиты границ;

10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM;

седельный тягач 8x8 HX81;

четыре полуприцепа;

24 192 боеприпаса калибра 40 миллиметров;

два комплекта запчастей для дронов Vector;

10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM.

Финансирование инициативы по укреплению потенциала безопасности составляет 5,4 миллиарда евро на 2023 год (после 2 миллиарда на 2022 год) и дополнительные разрешения на взятие обязательств в последующие годы на сумму 10,5 миллиарда,

– заявили в немецком правительстве.

Помощь от Германии: важные новости