Результаты говорят сами за себя, – Пентагон не видит признаков продажи переданного ВСУ оружия
Украина получает много военной помощи от партнеров. В Пентагоне не видят признаков, что это оружие используют не по назначению.
Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны США Патрик Райдер, сообщает 24 канал. Также он отметил незаурядную эффективность бойцов Сил обороны.
Интересно Данилов опубликовал красноречивый намек на фоне новостей о Patriot для Украины
Все предоставленное Украине оружие используется по назначению
Райдер заявил, что Пентагон по состоянию на данный момент не располагает никакой правдивой информацией, указывающей на случаи перенаправления помощи, предоставленной Украине, в незаконных целях.
И, я думаю, результаты на поле боя в этом случае говорят сами за себя,
– заявил спикер Министерства обороны США.
По его словам, в Пентагоне до сих пор видят, что украинцы крайне эффективно используют помощь Соединенных Штатов и других мировых партнеров для защиты своего государства и отвоевывания суверенной территории.
Военная помощь США: коротко
- Недавно Белый дом одобрил новый пакет военной помощи для Украины на 275 миллионов долларов. В частности, в него войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, 80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, оборудование для противодействия беспилотным авиационным системам, средства противовоздушной обороны, полевое оборудование, генераторы, машины скорой помощи.
- Также Белый дом рассматривает возможность снабжения Украины кассетными боеприпасами. Американские СМИ назвали этот запрос Украины "одним из самых противоречивых", ведь в Соединенных Штатах его обдумывают уже несколько месяцев.
- Кроме того, США выступили за поставку Украине немецких танков Leopard. По мнению военного эксперта Петра Черника, по всей вероятности, их передадут нашим военным.
- В свою очередь, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что с каждой ракетной атакой украинская система противовоздушной обороны становится все более эффективной, однако ее надо усилить. В настоящее время наше государство нуждается в оперативных решениях, и одним из них может быть предоставление американских систем ПВО Patriot.