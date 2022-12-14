Результаты говорят сами за себя, – Пентагон не видит признаков продажи переданного ВСУ оружия

Украина получает много военной помощи от партнеров. В Пентагоне не видят признаков, что это оружие используют не по назначению.

Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны США Патрик Райдер, сообщает 24 канал. Также он отметил незаурядную эффективность бойцов Сил обороны.

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Все предоставленное Украине оружие используется по назначению

Райдер заявил, что Пентагон по состоянию на данный момент не располагает никакой правдивой информацией, указывающей на случаи перенаправления помощи, предоставленной Украине, в незаконных целях.

И, я думаю, результаты на поле боя в этом случае говорят сами за себя,

– заявил спикер Министерства обороны США.

По его словам, в Пентагоне до сих пор видят, что украинцы крайне эффективно используют помощь Соединенных Штатов и других мировых партнеров для защиты своего государства и отвоевывания суверенной территории.

Военная помощь США: коротко