Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони США Патрик Райдер, повідомляє 24 канал. Також він відзначив неабияку ефективність бійців Сил оборони.

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Уся надана Україні зброя використовується за призначенням

Райдер заявив, що Пентагон станом на зараз не має жодної правдивої інформації, яка б вказувала на випадки перенаправлення допомоги, наданої Україні, в незаконних цілях.

І, я гадаю, результати на полі бою в цьому випадку говорять самі за себе,

– заявив речник Міністерства оборони США.

За його словами, у Пентагоні досі бачать, що українці вкрай ефективно використовують допомогу від Сполучених Штатів та інших світових партнерів для захисту своєї держави й відвойовування суверенної території

Військова допомога США: коротко