Производство оружия с партнерами: в Минстратегпроме сказали, с изготовлением чего есть трудности
Украина запустила совместное производство вооружения с нашими партнерами, чтобы обороняться против российских оккупантов. Однако с некоторыми позициями оружия производство идет сложно.
В частности, говорится об артиллерийских снарядах, необходимых нашему государству для ведения боевых действий. Об этом в эфире национального марафона рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передает 24 Канал.
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Артснаряды сейчас производить самое сложное
Камышин подчеркнул, что тяжелее всего у Украины с партнерами идет производство артиллерийских боеприпасов. Это ведь дефицитная позиция глобально в мире.
Компоненты для ее производства, а именно взрывчатое вещество и пыль являются дефицитными позициями в мире,
– подчеркнул он.
Глава Минстратегпрома подчеркнул, что говорится о дефиците этих составляющих не только в Украине, но и в ЕС и США.
Сколько украинских компаний работает на оборонную промышленность
Кроме того, Камышин отметил, что на сегодня более 500 украинских компаний работают на отечественную "оборонку".
"Из них 400 компаний – это частный сектор, 100 – государственные. Из государственного сектора большинство предприятий – это предприятия "Укроборонпрома"", – подчеркнул министр.
Он также пояснил, что увеличение компаний на рынке является положительной тенденцией, потому что растет конкуренция, а цена снижается. В качестве примера он привел производство 82 мины, ведь за девять месяцев 2023 года цена этого оружия снизилась вдвое.
По словам Камышина, это произошло потому, что новые компании присоединились к производству, благодаря чему и уменьшились цена.
Украина активно использует дроны на фронте
- Военный эксперт Давид Гендельман отметил, что дроны играют огромную роль на фронте, особенно FPV. Поэтому Украина прилагает немало усилий, чтобы увеличить их количество в поле боя.
- В то же время Гендельман подчеркнул, что полностью заменить артснаряды дроны все же не смогут. Ведь главная задача артиллерии – не высокоточное, а статистическое поражение.
- Глава Минцифры Михаил Федоров предложил решение по решению проблемы с FPV-дронами. Он предложил украинцам собирать эти дроны в своих домах и передавать их Силам обороны через инструкторов.