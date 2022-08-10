россия может перевозить оружие из Сирии на коммерческих судах, – Bloomberg

В прошлом месяце торговое судно прошло турецкий пролив Босфор на пути из Сирии в россию. На нем были военные машины, чтобы страна-агрессор вела войну в Украине.

Корабль прибыл в черноморский порт Новороссийска. В правительстве США считают, что Россия использовала торговые суда для перемещения военных грузов через Черное море.

Кстати , россия вывезла кораблями в Сирию почти 100 тысяч тонн похищенного украинского зерна.

Как Россия перевозит оружие из Сирии

Судно "Спарта II" привезло военные машины из сирийского порта Тартус, использующего россия.

Какое именно оружие было на корабле – неизвестно. Его видели в Сирии с транспортными средствами в трюме, а также замечали при пересечении пролива Босфор и позже увидели в Новороссийске с по меньшей мере 11 транспортными средствами.

Отмечается, что судно, принадлежащее компании ООО "Оборонлогистика", на которое США наложили санкции и находится под контролем минобороны России, совершило путешествие беспрепятственно со стороны члена НАТО Турции.

Источники подчеркнули, что россия по-прежнему использовала эти суда. Компания неоднократно переправляла военные грузы из России в Сирию.

Что говорят в турецкие чиновники

Ответственный за это направление турецкий чиновник заявил, что торговые суда проверяются только при наличии подлинных данных или подозрения о нарушении.

Каким оружием россия обстреливает Украину

Более 450 компонентов иностранного производства было обнаружено в оружии, которым Россия обстреливает Украину. Москва приобрела важные технологии от компаний из США, Европы и Азии.

Россия из последних сил готовится захватить еще больше территории Украины. Для этого они накапливают технику и личный состав в Белгородской области.

Информация о том, что Россия может применить ядерное оружие, больше похожа на инструмент информационно-психологической войны. Однако такая вероятность существует и ее нельзя вычеркивать.

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