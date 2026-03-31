В США заверили, что оружие для Украины не перенаправят в другой регион, – Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что США гарантировали отправку оружия в Украину. Он добавил, что говорил с государственным секретарем Марко Рубио относительно будущих поставок.

Об этом Андрей Сибига рассказал во время совместной пресс-конференции с главным дипломатом Евросоюза Каей Каллас в Киеве, сообщает 24 Канал.

Смотрите также В годовщину резни в Буче в Киев прибыла Кайя Каллас и чиновники государств-членов ЕС

Что говорят в США об оружии для Украины?

Сибига сообщил, что на заседании "Большой семерки" в Париже коротко пообщался с Рубио о поставках в Украину американского оружия.

Он отметил, что в США гарантировали не перенаправлять будущую помощь для Киева в другие регионы. По словам Сибиги, американское вооружение доставят в Украину несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.

Мы получили заверения, что пока не идет речь о перенаправлении этой помощи в другой регион,

– отметил министр.

Сибига отметил, что даже при наличии гарантий, Украина учитывает потенциальные угрозы и работает с партнерами над непрерывными поставками вооружения.

Когда можно ожидать оружие США для Украины?