Об этом Андрей Сибига рассказал во время совместной пресс-конференции с главным дипломатом Евросоюза Каей Каллас в Киеве, сообщает 24 Канал.
Что Сибига рассказал о будущих поставках вооружения?
Сибига сообщил, что на заседании "Большой семерки" в Париже коротко пообщался с Рубио о поставках в Украину американского оружия.
Он отметил, что в США гарантировали не перенаправлять будущую помощь для Киева в другие регионы. По словам Сибиги, американское вооружение доставят в Украину несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.
Мы получили заверения, что пока не идет речь о перенаправлении этой помощи в другой регион,
– отметил министр.
Сибига отметил, что даже при наличии гарантий, Украина учитывает потенциальные угрозы и работает с партнерами над непрерывными поставками вооружения.
Когда можно ожидать оружие США для Украины?
НАТО подтвердило, что поставки оружия для Украины в рамках PURL не будет перенаправлена на Ближний Восток. Инициатива PURL уже обеспечила 75% ракет для систем Patriot и 90% боеприпасов для других систем ПВО Украины.
Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что пока никто не сможет ответить, чего ожидать дальше с поставками американского оружия для Украины. Он отметил, что США уже отправили некоторые компоненты ПВО в Израиль, вместо того, чтобы доставить оружие в Украину.
Украина сталкивается с трудностями в поиске новых "доноров" для финансирования закупок американского оружия, поскольку лишь небольшая группа стран оплачивает основную часть этих закупок.