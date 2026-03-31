Про це Андрій Сибіга розповів під час спільної пресконференції із головною дипломаткою Євросоюзу Каєю Каллас у Києві, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також У роковини різанини в Бучі до Києва прибула Кая Каллас та урядовці держав-членів ЄС

Що Сибіга розповів про майбутнє постачання озброєння?

Сибіга повідомив, що на засіданні "Великої сімки" у Парижі коротко поспілкувався з Рубіо щодо постачання в Україну американської зброї.

Він зазначив, що в США гарантували не перенаправляти майбутню допомогу для Києва в інші регіони. За словами Сибіги, американське озброєння доставлять в Україну незважаючи на ситуацію на Близькому Сході.

Ми отримали запевнення, що наразі не йде мова про перенаправлення цієї допомоги в інший регіон,

– зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що навіть за наявності гарантій, Україна враховує потенційні загрози й працює з партнерами над безперервним постачанням озброєння.

Коли можна очікувати на зброю США для України?