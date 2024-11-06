В радиусе действия украинского оружия 14 ядерных хранилищ России, –СМИ

Украина может атаковать цели на территории России, однако с определенными ограничениями. В то же время СМИ пишут, что наше государство может "достать" до части ядерного арсенала агрессора.

Дроны и ракеты большой дальности, которые имеет Украина, могут атаковать значительное количество ядерных складов России. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Foreign Affairs.

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Дроны могут достать до 14 ядерных хранилищ

В "ненадежном положении" оказалась примерно треть ядерного арсенала России.

Западные журналисты отметили, что примерно 30 процентов из 5 580 российских ядерных боеголовок хранятся в тех местах, до которых достает украинское дальнобойное оружие.

Важно! Такое расположение действительно создает определенную опасность для российских ядерных хранилищ, однако Украина не занимается ядерным шантажом и не будет атаковать ядерные объекты врага. Ядерный терроризм – стратегия России.

В радиусе действия дронов также находятся по меньшей мере 14 российских ядерных хранилищ. Среди них:

по крайней мере два расположены на расстоянии менее 160 километров от границы с Украиной;

еще пять построены на расстоянии менее чем 320 километров от границы с Украиной.

Россия не планирует перемещать ядерный арсенал дальше от границы по нескольким причинам. Среди них нежелание российского диктатора Владимира Путина показывать слабость.