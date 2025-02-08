Шольц снова критикует Трампа за идею об оружии для Украины в обмен на полезные ископаемые

Дональд Трамп недавно озвучил идею помощи Украине в обмен на полезные ископаемые. Канцлер Германии отреагировал на это.

Канцлер Германии Олаф Шольц снова раскритиковал предложение Дональда Трампа связать предоставление Украине военной помощи с доступом к полезным ископаемым страны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RND.

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Не нужно ожидать платы

По словам Олафа Шольца, такое требование "было бы очень эгоистичным, очень эгоцентричным".

Украина подвергается нападению, и помогает ей, не ожидая, что впоследствии за это заплатят. Такой должна быть позиция каждого, – считает канцлер.

Известно, что план победы Зеленского содержит пункт, который предусматривает готовность Украины поделиться с союзниками своими природными ресурсами. В то же время глава государства раскрыл, что менее 20 процентов минеральных ресурсов Украины, в частности около половины ее месторождений редкоземельных элементов, находятся под российской оккупацией.

По его словам, Украина имеет крупнейшие в Европе запасы титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, и урана, который используется для ядерной энергетики и оружия.