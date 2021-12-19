Оружия будет достаточно, – Данилов о "времени Х" и встрече "зеленых человечков"
Источник:фейсбук Алексея Данилова
Секретарь СНБО Алексей Данилов и министр обороны Алексей Резников посетили компанию, которая занимается производством оружия. Данилов подчеркнул, что в настоящее время украинское оружие должно быть хорошо смазано и всегда наготове.
О посещении компании, которая производит необходимое Украине оружие, Данилов рассказал в соцсетях. Он подчеркнул, что то, что он увидел, его успокоило.
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Оружия должно хватить во "время Х", – Данилов
Ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение ВСУ,
– написал секретарь СНБО.
По словам Данилова, стимулирование частной предпринимательской деятельности – это один из приоритетов украинского оборонно-промышленного комплекса. Это необходимо, отметил секретарь СНБО, чтобы "винтовок у нас в "час Х" хватило для встречи всех "зеленых" и иного рода человечков"
Половина украинцев готовы бороться с оружием в руках
Данилов также добавил, что, согласно социологическим исследованиям, почти половина украинцев в случае угрозы готовы защищать свою страну с оружием в руках.
А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно!
– добавил Данилов.
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Коротко об угрозе со стороны России в украинской границе:
- Россия стянула войска к украинской границе осенью 2021 года.
- По словам министра обороны Алексея Резникова, нападение является не обязательным, однако вероятным.
- Возможно, Ромсия может напасть в январе – феврале 2022 года.
- И США, и ЕС предупредили Кремль о тяжелых последствиях такого шага.
- Ситуация, однако, не меняется: вблизи границы Украины до сих пор находятся около 100 тысяч российских военных.
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Текст публикации Алексея Данилова:
Украинское оружие должно быть хорошо смазано и всегда наготове!
Именно поэтому на выходных вместе с министром обороны Алексеем Резниковым посетили компанию, которая производит столь необходимое нам оружие.
И хочу сказать, что ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение Вооруженных Сил Украины.
А от так, чтобы винтовок у нас в "час Х" хватило для встречи всех "зеленых" и другого толка человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК.