Оружия будет достаточно, – Данилов о "времени Х" и встрече "зеленых человечков"

О посещении компании, которая производит необходимое Украине оружие, Данилов рассказал в соцсетях. Он подчеркнул, что то, что он увидел, его успокоило.

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Оружия должно хватить во "время Х", – Данилов

Ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение ВСУ,

– написал секретарь СНБО.

По словам Данилова, стимулирование частной предпринимательской деятельности – это один из приоритетов украинского оборонно-промышленного комплекса. Это необходимо, отметил секретарь СНБО, чтобы "винтовок у нас в "час Х" хватило для встречи всех "зеленых" и иного рода человечков"

Половина украинцев готовы бороться с оружием в руках

Данилов также добавил, что, согласно социологическим исследованиям, почти половина украинцев в случае угрозы готовы защищать свою страну с оружием в руках.

А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно!

– добавил Данилов.

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Коротко об угрозе со стороны России в украинской границе:

Россия стянула войска к украинской границе осенью 2021 года.

По словам министра обороны Алексея Резникова, нападение является не обязательным, однако вероятным.

Возможно, Ромсия может напасть в январе – феврале 2022 года.

И США, и ЕС предупредили Кремль о тяжелых последствиях такого шага.

Ситуация, однако, не меняется: вблизи границы Украины до сих пор находятся около 100 тысяч российских военных.

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Текст публикации Алексея Данилова:

Украинское оружие должно быть хорошо смазано и всегда наготове!

Именно поэтому на выходных вместе с министром обороны Алексеем Резниковым посетили компанию, которая производит столь необходимое нам оружие.

И хочу сказать, что ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение Вооруженных Сил Украины.

А от так, чтобы винтовок у нас в "час Х" хватило для встречи всех "зеленых" и другого толка человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК.