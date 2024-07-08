Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. По его словам, когда авторитарные страны видят слабость политики Штатов, то понимают, что никто их не остановит.

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"Например, США до сих пор делают вид, что не понимают, откуда у хуситов, которые не имеют никакой промышленности, никакого развития, баллистические ракеты, дроны. Делают вид, что Иран к этому якобы не причастен. Не хотят назвать вещи своими именами. Это подталкивает агрессоров к наращиванию агрессии", – сказал он.

Агрессоры наращивают активность

Тарас Загородний отметил, что авторитарные страны видят слабость политики США еще со времен, когда они простили россиянам агрессию против Грузии. Далее Россия аннексировала Крым и продолжала наращивать агрессию.

После этого начинается процесс. Агрессоры видят, что никто их не останавливает. Далее был Крым. Также мягкая позиция США. Против Украины было введение эмбарго на поставки оружия и товаров двойного назначения как со стороны США, так и со стороны ЕС,

– вспомнил политолог.

Когда агрессивные страны видят, что "полицейские" не справляются, то наращивают свою активность на всех направлениях. В частности, экономическом, военном.