Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. За його словами, коли авторитарні країни бачать слабкість політики Штатів, то розуміють, що ніхто їх не зупинить.

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"Наприклад, США досі вдають, що не розуміють, звідки у хуситів, які не мають ніякої промисловості, ніякого розвитку, балістичні ракети, дрони. Удають, що Іран до цього начебто не причетний. Не хочуть назвати речі своїми іменами. Це підштовхує агресорів до нарощування агресії", – сказав він.

Агресори нарощують активність

Тарас Загородній зазначив, що авторитарні країни бачать слабкість політики США ще з часів, коли вони пробачили росіянам агресію проти Грузії. Далі Росія анексувала Крим та продовжувала нарощувати агресію.

Після цього починається процес. Агресори бачать, що ніхто їх не зупиняє. Далі був Крим. Також м'яка позиція США. Проти України було запровадження ембарго на постачання зброї та товарів подвійного призначення як з боку США, так і з боку ЄС,

– пригадав політолог.

Коли агресивні країни бачать, що "поліцейські" не справляються, то нарощують свою активність на усіх напрямках. Зокрема, економічному, військовому.