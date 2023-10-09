"Ось зла" существует: кто в нее входит и как она работает

Основной вывод, который сейчас должна сделать та часть мира, считающая себя цивилизованной и демократической, состоит в том, что "ось зла" существует. Это больше не публицистическая метафора, не образное сравнение. Это абсолютно реальный геополитический альянс России, Ирана, Китая и ряда их сателлитов.

Интересы работают лучше бумажек

Так, в отличие от условного Тройственного союза – это не какое-то формальное объединение, основанное на договорах и торжественных подписаниях чего-либо, это действительность. Реальность, основанная на самом главном – на выгоде участников.

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При этом сторонам можно даже не афишировать четко свою позицию. Главное – обмен ресурсами и всем необходимым. Сейчас, например, Иран ведет руками своих "прокси" войну против Израиля. Китай и Россия ограничились лишь формальными заявлениями с призывами о "мире", а Китай еще упомянул о "Палестинском государстве", которое необходимо создать.

Но важно не это. Важно то, что у каждой из сторон есть то, что нужно другим:

у России практически безграничные природные ресурсы, которые можно поставлять, опыт настоящей современной войны;

у Ирана – много "прокси", много разного оружия, в частности откровенно террористического, а также опыт терроризма;

у Китая – сверхмощная экономика, содержащая значительный военный потенциал и готовая потреблять ресурсы России.

Каждое из этих государств имеет собственные "сферы", и готово признать их за другими участниками. И самое главное – они видят врага в Западе и готовы к этой вражде. Этого вполне достаточно для союза. Ведь интересы работают значительно лучше бумажек.

Мы видим результаты этого сотрудничества. Российские ресурсы едут в Китай, а оттуда едут чипы и необходимая электроника. Иранские "Шахеды" массово используются российскими войсками, которые в свою очередь дают "отзывы" на продукцию, позволяя ее совершенствовать. Иранские "прокси" на войне против Израиля используют российский опыт ведения современной войны.

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Преимущества автократий в современном мире – они не нуждаются в долгих процедурах обсуждения и лет на разработку решений. Пара диктаторов встретилась, поговорила, и все – договоренность готова и начинает работать. Другой мир продолжает жить прошлым, рассматривая каждую ситуацию как отдельную, автономную.

Запад держится за мир, которого уже нет

Пока "зло" объединяется и работает ради общих интересов, противоположная сторона стремится заключить с отдельными частями "зла" сепаратные "пакты о ненападении". Идея, конечно, интересная, но она не работает. "Ось зла" будет работать все более синхронно, независимо от того, хочет это кто-то признавать на Западе или не хочет.

Примечательно, что Россия в последнее время полностью смирилась с ролью "младшего партнера". Ее фактически выжимают из Южного Кавказа, и она, похоже, с этим полностью согласна. После того как Азербайджан восстановил территориальную целостность, цепляться ей там уже особо не за что. Нет, Москва понимает, что не может осилить старые амбиции, поэтому вынуждена признавать роль младшего партнера, потому что само по себе наличие ресурсов не является основанием для серьезной роли. Но, к счастью для России, в современном мире много авторитарных, империалистических и агрессивных режимов, с которыми ей несложно найти общий язык.

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В Кремле явно уже ни на что особенное не претендуют. Пусть только режим поддерживают, обеспечат его сохранение и помогут с зоной воздействия. За это партнеры будут получать ресурс и многие другие ценные опции, в том числе и тестирование оружия.

Признает ли это Запад? Увидим. Там, похоже, склонны держаться за мир, которого нет, и которого уже не будет, где вроде бы можно договориться отдельно со всеми авторитарными режимами и получить "стабильность". Но этого не будет.