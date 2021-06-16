Мы найдем формат сотрудничества, – Осадчук отреагировал на обострение конфликта в "Голосе"

Руководство "Голоса" пыталось не выносить на публику много внутренних противоречий за последние полгода. В партии были неоднократные попытки примирения.

Для этого даже пытались привлекать медиатора. Об этом в эфире заявил нардеп из "Голоса" Андрей Осадчук.

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По его словам, несмотря на все попытки, пока примириться партии не удается.

Я лично рассчитываю на то, что мы найдем какой-то определенный формат сотрудничества. Потому что никакой идеологической, фундаментальной разницы между нами нет,

– отметил Осадчук.

Он отметил, что избиратели, которые голосовали за него, за Ярослава Юрчишина и за Александру Устинову, получают тот же продукт: проевропейскую, пронатовскую, прозападную и проукраинскую партию.

Политическая конкуренция в "Голосе"

Политическая конкуренция в любой молодой организации, как считает нардеп, это очень хорошо. Во фракции "Голос" собралось много звездных и напористых людей, которые очень активно, порой агрессивно конкурируют.

Часть депутатов из "Голоса" решили создать депутатское объединение "Справедливость". В частности, они требуют исключить из партии ее руководительницу Киру Рудык. Также они не доверяют и руководителю фракции Ярославу Железняку.

"Активно это происходит последний год, когда в организации потерялась определенная иерархия из-за того, что Святослав Иванович (Вакарчук – 24 канал) вышел из парламента", – отметил Осадчук. Демократия, как сказал он, это прежде всего соблюдение правил процедур и законов:

Я понимаю, что наши коллеги иногда ищут какие-то аргументы для того, чтобы это медийно выглядело неплохо. Иногда они применяют не очень корректные аргументы,

– отметил депутат.

Осадчук сказал, что в парламенте фракция может существовать как фракция. По его словам, если кто-то не согласен с политикой партии, то необходимо выходить из состава фракции.

"Такого понятия как "депутатские объединения" вообще не существует. На самом деле наши коллеги, конкурируя в пределах партии, пытаются и удержаться в парламенте, и в то же время иметь свою особую позицию. Нельзя принудительно заставить кого-то любить. Это нормальный процесс политического роста партии", – добавил нардеп.

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