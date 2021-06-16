Для цього навіть намагались долучати медіатора. Про це в ефірі заявив нардеп з "Голосу" Андрій Осадчук.

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За його словами, попри всі намагання, наразі примиритись партії не вдається.

Я особисто розраховую на те, що ми знайдемо якийсь певний формат співпраці. Бо жодної ідеологічної, фундаментальної різниці між нами немає,

– наголосив Осадчук.

Він зауважив, що виборці, які голосували за нього, за Ярослава Юрчишина і за Олександру Устінову, отримують той самий продукт: проєвропейську, пронатівську, прозахідну і проукраїнську партію.

Політична конкуренція в "Голосі"

Політична конкуренція в будь-якій молодій організації, як вважає нардеп, це дуже добре. У фракції "Голос" зібралось багато зіркових і напористих людей, які дуже активно, деколи агресивно, конкурують.

Нагадаємо! Частина депутатів з "Голосу" вирішили створити депутатське об'єднання "Справедливість". Зокрема вони вимагають виключити з партії її очільницю Кіру Рудик. Також вони не довіряють і керівнику фракції Ярославу Железняку.

"Активно це відбувається останній рік, коли в організації втратилась певна ієрархія через те, що Святослав Іванович (Вакарчук – 24 канал) вийшов із парламенту", – відзначив Осадчук. Демократія, як сказав він, це насамперед дотримання правил процедур і законів:

Я розумію, що наші колеги іноді шукають якісь аргументи для того, щоб це медійно мало непоганий вигляд. Іноді вони застосовують не дуже коректні аргументи,

– відзначив депутат.

Осадчук сказав, що в парламенті фракція може існувати як фракція. За його словами, якщо хтось не погоджується з політикою партії, то необхідно виходити зі складу фракції.

"Такого поняття як "депутатські об'єднання" взагалі не існує. Насправді наші колеги, конкуруючи в межах партії, намагаються і втриматись в парламенті, і водночас мати свою особливу позицію. Не можна примусово змусити когось любити. Це нормальний процес політичного росту партії", – додав нардеп.

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