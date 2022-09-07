Более 40% тяжелоранеными и убитыми: российские наемники несут существенные потери в Украине

На оккупированной территории Харьковской области россияне несут многочисленные потери. Есть подразделения, которые насчитывают 40 процентов тяжелораненых и убитых.

В частности, враг несет потери в Александровке. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 7 сентября.

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россияне имеют много потерь в Харьковской области

Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, понесут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми,

– говорится в сообщении.

Тела многих погибших оккупантов не идентифицированы. Официально они считаются "пропавшими без вести".

Свежие потери врага за прошедшие сутки

Авиация Сил обороны нанесла 27 ударов противнику и уничтожила склад боеприпасов оккупантов. Также нанесла поражение почти по 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники россиян.

Подразделения ПВО наших войск по разным направлениям уничтожили:

самолет Су-25,

вертолет Ка-52,

БПЛА,

5 крылатых ракет типа Х-101.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок поразили семь пунктов управления и 13 объектов сосредоточения самих россиян.

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