Подготовка даже в 30-градусную жару: в ОШБ "Лють" рассказали, зачем бойцам адские тренировки

В Нацполиции Украины сформировали военизированное добровольческое штурмовое подразделение "Лють". Бойцы этой бригады каждый день готовятся к боям с врагом. Не останавливает их даже 30-градусная жара.

Отбор в ОШБ "Лють" – непростой. То есть, не все желающие могут стать его бойцами. Прежде всего, внимание обращают на физическую подготовку и мотивацию добровольцев, ведь задачи, которые приходятся выполнить штурмовикам, нуждаются в чрезвычайной выдержке, отваге и силе, –информирует 24 Канал.

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Как тренируются бойцы ОШБ "Лють"

Прес-офицер бригады Артем Джепко констатировал, что медицинское освидетельствование потенциальных защитников чрезвычайно придирчиво.

У нас ребята, которые тренируются сейчас, может быть 30 градусов быть на улице. Ну, это ад. Но они до сих пор тренируются. Они постоянно тренируются, тренируются, тренируются. Потому что мы не знаем, какая будет ситуация. Какая будет ситуация, там, когда понадобится наша помощь,

– сказал он.

Кроме того, по его словам, такие тяжелые тренировки нужны потому, что неизвестно, какая ситуация будет на поле боя: "Возможно, там будет плюс 40, а возможно, будет минус 20 градусов. Бог его знает. И тренировки нужны для того, чтобы люди были готовы к этому".

Обратите внимание! Около 65% ОШБ "Лють" – это те люди, которые уже имели боевой опыт. В частности, это и полицейские, это и военные, которые были на передовой с 2014 года.

В целом бригада состоит из двух штурмовых полков, батальона особого назначения, артиллерийского полка и роты специальных операций.

Отметим напоследок, что главным задание на батальоне "Лють" есть возвращение жизни украинцев к 2014 году. Защитники этой ОШБ делают все, чтобы российского оккупанта не было на наших территориях. И вместе с тем, наше государство имело право на достойное, европейское будущее.