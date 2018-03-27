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"Ощадбанк" сообщил о своей мошеннической копии

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У сайта
У сайта "Ощадбанка" появился мошеннический двойник / aif.ua

У сайта "Ощадбанка" появился фишинговый двойник. Пользователей банка просят быть осторожными.

О существовании мошеннического фишингового сайта, который почти полностью дублирует официальную веб-страницу государственного "Ощадбанка", сообщили в пресс-службе учреждения.

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Обращаем внимание на главное отличие, по которому сразу можно отличить официальный сайт "Ощадбанка" от мошеннического: адрес официального сайта "Ощадбанка" https://www.oschadbank.ua, адрес мошеннического сайта – oschadbk.com. Предупреждаем, что "Ощадбанк" не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга,
– сообщает пресс-служба.

В банке отметили, что уже обратились в Департамент киберполиции и Службы безопасности Украины для блокировки указанного сайта и проинформировали Национальный банк. Кроме этого в сообщении предупредили, что в подобных случаях, хостинг мошеннического сайта находится за границей, поэтому для его закрытия, возможно, понадобится определенное время.

Напомним, недавно украинского хакера поймали в Испании, он обчистил банки в 40 странах мира.

Что такое фишинговый сайт? Это мошеннический веб-ресурс, который выманивает реквизиты платежных карточек под видом оказания услуг, которые не существуют, или веб-ресурс организации, которому пользователь доверяет, что имеет целью сбор реквизитов платежных карточек для дальнейшей кражи денежных средств со счетов держателей платежных карт

Теги: Техно Новости Украины Интернет Банки Мошенничество Ощадбанк
Источник: 24 Канал
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