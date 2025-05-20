Последствия почувствует весь мир: политолог назвал самые главные ошибки Трампа

Прошло всего несколько месяцев с начала президентства Дональда Трампа в США, но последствия уже ощущает весь мир, и еще больше будет ощущать их в будущем. За это время он принял ряд решений, которые имели ужасное влияние на международную безопасность и другие сферы.

Политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала заметил, что Трамп ориентируется на удовлетворение собственных потребностей и желаний, а его заявления часто играют на руку России.

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Самые главные ошибки Трампа

Дональд Трамп охарактеризовал украинского лидера Владимира Зеленского как "сильного парня", с которым трудно иметь дело. Это, по мнению политолога, указывает на то, что президент США склоняется к тому, чтобы удовлетворять требования России.

Если ему трудно взаимодействовать с президентом страны, которая борется за свое выживание и просит не сдавать интересы всего континента, но при этом ему легко общаться с Владимиром Путиным, который начал крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой войны, – это приговор для американского президента.

Мне кажется, что Трамп – это человек, который не владеет полной картиной ситуации. Он стремится удовлетворить свое эго и ничего кроме него. Он вряд ли может считаться лидером свободного мира,

– отметил Максим Джигун.

Очень трудно сдерживать эмоции при общении с такими людьми, поэтому политолог уверен, что украинским переговорщикам чрезвычайно сложно коммуницировать с администрацией Трампа. В его команде есть люди, которые понимают всю абсурдность ситуации, в которую он завел свою страну, но они играют свои роли, получая доступ к высоким кабинетам и влиянию.

Я считаю, что это огромная ошибка американского народа, и большое горе для всего мира, поскольку последствия правления Трампа для Соединенных Штатов, международного права, безопасности и дипломатии являются ужасными,

– отметил партнер коммуникационного агентства Good Politics.

Результаты этого правления будут ощущать на себе жители всей цивилизованной части мира еще много лет, если не десятилетий. Это те процессы, которые очень сложно повернуть вспять. После прихода следующего продемократического президента в США нельзя будет просто "откатить" ситуацию и снова настроить стратегические партнерства или восстановить дружеские отношения.

Политологу жаль, что Украина сейчас сталкивается с таким "партнером". Все, что делает Трамп, не способствует Украине, Европейскому Союзу и другим государствам, которые стремятся бороться с Россией, Северной Кореей, Ираном и Китаем – странами, что сейчас объединены против одной Украины.

Отметим, американский президент Дональд Трамп заявил, что не будет вводить новых санкций против России, объяснив свое решение тем, что "есть шанс" на достижение прогресса.