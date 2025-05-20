Політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун в етері 24 Каналу зауважив, що Трамп орієнтується на задоволення власних потреб і бажань, а його заяви часто грають на руку Росії.

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Найголовніші помилки Трампа

Дональд Трамп схарактеризував українського лідера Володимира Зеленського як "сильного хлопця", з яким важко мати справу. Це, на думку політолога, вказує на те, що президент США схиляється до того, аби задовольняти вимоги Росії.

Якщо йому важко взаємодіяти з президентом країни, яка бореться за своє виживання і просить не здавати інтереси всього континенту, але при цьому йому легко спілкуватися з Владіміром Путіним, який розпочав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, – це вирок для американського президента.

Мені здається, що Трамп – це людина, яка не володіє повною картиною ситуації. Він прагне задовольнити своє его і нічого окрім нього. Він навряд чи може вважатися лідером вільного світу,

– наголосив Максим Джигун.

Дуже важко стримувати емоції при спілкуванні з такими людьми, тому політолог впевнений, що українським перемовникам надзвичайно складно комунікувати з адміністрацією Трампа. У його команді є люди, які розуміють всю абсурдність ситуації, до якої він завів свою країну, але вони грають свої ролі, отримуючи доступ до високих кабінетів і впливу.

Я вважаю, що це величезна помилка американського народу, і велике горе для всього світу, оскільки наслідки правління Трампа для Сполучених Штатів, міжнародного права, безпеки та дипломатії є жахливими,

– зазначив партнер комунікаційної агенції Good Politics.

Результати цього правління будуть відчувати на собі жителі всієї цивілізованої частини світу ще багато років, якщо не десятиліть. Це ті процеси, які дуже складно повернути назад. Після приходу наступного продемократичного президента у США не можна буде просто "відкотити" ситуацію і знову налаштувати стратегічні партнерства чи відновити дружні відносини.

Політологу шкода, що Україна зараз стикається з таким "партнером". Все, що робить Трамп, не сприяє Україні, Європейському Союзу та іншим державам, які прагнуть боротися з Росією, Північною Кореєю, Іраном та Китаєм – країнами, що нині об'єднані проти однієї України.

Зазначимо, американський президент Дональд Трамп заявив, що не вводитиме нових санкцій проти Росії, пояснивши своє рішення тим, що "є шанс" на досягнення прогресу.